Meloni: «Mio discorso non concreto? Senza visione risposte rischiano di essere inefficaci»

(Agenzia Vista) Roma, 26 ottobre 2022 "Sono stata criticata per aver, nella relazione di ieri, dato una visione, un manifesto programmatico. Alcuni hanno detto che gli italiani si aspettavano risposte. Non sono d'accordo. Senza visione anche le risposte concrete rischiano di non essere efficaci", le parole di Meloni al Senato. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it