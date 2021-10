Open arms: udienza al via, l'arrivo dell'auto con Matteo Salvini

(LaPresse) - È iniziato il processo a carico del segretario della Lega, Matteo Salvini, a Palermo, accusato quando era ministro dell'Interno di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per il caso Open Arms, la nave che nell'agosto del 2019 rimase per quasi tre settimane in mare in attesa di un porto di sbarco. In aula, a rappresentare l'accusa, il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, il procuratore aggiunto Marzia Sabella e dai pm Gery Ferrara e Giorgia Righi. Nelle immagini l'arrivo dell'auto di Matteo Salvini con il suo avvocato.