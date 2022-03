Ruby ter, il legale di Berlusconi: «Concentrato sul Monza e matrimonio? Meglio, me ne occupo io del processo»

«Meglio, vuol dire che devo occuparmi solo io di questo processo». Ha risposto cosi l'avvocato Federico Cecconi, legale di Silvio Berlusconi, a chi gli chiede se il presidente al momento sia più concentrato sulle sorti del Monza e sulle "nozze non nozze" di sabato con la compagna Marta Frascina, che sulle udienze del processo Riby ter. «La possibilità di rendere dichiarazioni spontanee non è preclusa ad uno specifico momento del dibattimento», ha poi ribadito l'avvocato Federico Cecconi, legale di Silvio Berlusconi, a margine del processo Ruby ter.

«Se noi legali lo riterremo opportuno, certamente ci sarà la massima disponibilità da parte del dottor Berlusconi a rendere dichiarazioni che riterremo significative ai fini del completamento dell'istruttoria dibattimentale", ha aggiunto l'avvocato Cecconi. Berlusconi nel corso del processo ha più volte chiesto il legittimo impedimento per ragioni di salute, per cure per ristabilirsi dal Covid. Adesso i medici "non segnalano particolari elementi di problematicità», ha ricordato il legale, che chiarisce che la mancata presenza in aula dell'ex premier "non vuol dire che non posso andare a vedere il Monza". (LaPresse)