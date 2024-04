Marino: «Elly Schlein? Mi piace come espone il suo pensiero ma poi bisogna vedere come vanno i voti»

"Per quanto riguarda il Partito Democratico, io non è che ho nessun particolare sentimento. Posso dire che non conosco, non ho mai incontrato Elisch Lein, ma quando è stata eletta con le primarie mi sono incuriosito. Siccome non guardo mai la TV, sono andato su Google e ho cercato quale fosse l'intervista più lunga che aveva fatto in quel periodo e l'ho ascoltata tutta. Mi è sembrata una donna molto articolata nell'esprimere il proprio pensiero, però poi conta in una democrazia, quella italiana, e in una democrazia, quella europea, come traduci le tue parole e le tue espressioni in voti. Perché poi alla fine, con tutto il rispetto, non contano le dichiarazioni sui giornali, contano le dichiarazioni nel Parlamento. Allora bisogna vedere come si porranno di fronte a temi come l'aumento del 2% del PIL nelle armi e la diminuzione drammatica di 300 miliardi di Euro in meno alla sanità dal 2010" lo ha detto l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino, annunciando la sua candidatura alle Europee con Alleanza Verdi e Sinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev