Lollobrigida: «Gli istituti tecnici garantiscono prospettive occupazionali che gli altri non danno»

(Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2023 «In bocca al lupo a tutti gli studenti italiani e in particolare a coloro che scelgono gli istituti agrari, che sono istituti di eccellenza. Il mio è un augurio e anche un impegno per quest'anno a continuare a coinvolgere gli istituti agrari. Vogliamo riavviare delle attività, assieme al collega Valditara, che coinvolgano e mettano al centro gli istituti agrari in uno sviluppo virtuoso con il mondo della produzione, assieme agli alberghieri e ai nautici, che per noi sono essenziali e fanno crescere generazioni di eccellenze, peraltro garantendo grandi prospettive occupazionali che in altre scuole non si hanno. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida partecipando all'inaugurazione dell'anno scolastico presso l'Istituto tecnico agrario statale Giuseppe Garibaldi di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

