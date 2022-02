Letta incontra la Cna: «Governo intervenga sul caro energia ed elimini blocco cessione crediti»

Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha incontrato il nuovo presidente della CNA, Dario Costantini. Al centro del colloquio – il primo dal rinnovo dei vertici della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa – le questioni che in questa fase rischiano di compromettere la ripresa economica, tra cui, in particolare, il caro energia e il tema della cessione dei crediti per i bonus edilizi. Così Enrico Letta: «La ripresa è a rischio, il Governo intervenga sul caro energia ed elimini blocco cessione crediti». Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it