Inchiesta Open, Renzi: «Indignati per le molestie degli alpini e non per quelle del procuratore Creazzo»

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2022 "Ci si indigna per ciò che è accaduto a Rimini per le molestie contro le donne, che vanno condannate con decisione, e si finge di non vedere che un Procuratore capo a margine di una riunione palpeggia e molesta sessualmente una collega, con una sanzione di perdita di anzianità di due mesi. Poi il cittadino pensa che ci siano due pesi e due misure". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, presentando il suo ultimo libro a Montecitorio, riferendosi all'ex Procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo. Fb Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev