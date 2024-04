Ilaria Salis, Conte: «La candidatura alle europee? Non entro nel merito»

"Per quanto riguarda Ilaria Salis troviamo assolutamente ingiustificato e indegno che venga portata in manette al guinsaglio, su questo credo che il governo debba fare di più, perché sicuramente per quanto ci possa essere una responsabilità della magistratura c'è anche la possibilità di intervenire sui ministri di giustizia di quel paese per poter ottenere delle condizioni e dei trattamenti più dignitosi della persona. Per quanto riguarda poi non entro al mezzo della candidatura, queste sono le azioni che se sta facendo qualche partito noi non le stiamo facendo" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte dopo aver visitato la mostra su Matteotti a Palazzo Braschi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev