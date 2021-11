Palazzo Madama partecipa alle iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. «Molte violenze sono consumate all’interno delle mure domestiche, siamo qui per sostenere le donne in difficoltà», le parole del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

SenatoTV Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev