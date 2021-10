Giorgia Meloni e Richard Gere, l'ironia social sulla "visibilità" contagia tutti

Giorgia Meloni, alla fine, ha sorriso anche lei sull'ironia social scaturita dalla sua frase nei confronti di Richard Gere. Alla leader della destra italiana, infatti, non è andata giù che tra i testi che sfileranno sul banco al processo Open Arms contro Matteo Salvini ci sia «un attore in cerca di visibilità». L'attore è Richard Gere, star di Hollywood e amatissimo tra le donne anche per il bell'aspetto. Ed è immediata l'ironia social, con commenti divertiti e sorpresi sull'uscita della leader Fdi. L'attore americano è uno dei tanti testimoni, indicati dalle parti, che ieri il Tribunale di Palermo ha ammesso nel processo che vede imputato l'ex ministro e leader della Lega per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. E sui social è subito un fiorire di battute e di accostamenti come il meme che paragona Gere abbracciato a Julia Roberts in una scena del famosissimo Pretty Woman a una foto con abbraccio di Meloni e Salvini.