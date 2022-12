Frana Ischia, Conte: «Bisogna lavorare per prevenire queste situazioni e mettere in sicurezza»

«Ringraziamo tutti coloro che stanno lavorando da giorni per Ischia. Siamo vicini a tutti i familiari delle vittime e a tutta la comunità ischitana. Ischia purtroppo era già stata tormentata e ferita dal terremoto recentemente e adesso anche da quest'altra disgrazia e tragedia. Lavoriamo tutti adesso per mettere in salvo gli ischitani e poi ovviamente bisogna lavorare in prospettiva futura per cercare di prevenire queste situazioni e mettere in sicurezza. Il problema del dissesto idro-geologico non riguarda solo Ischia». Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a Napoli a margine del presidio Cgil-Slc degli ex lavoratori di Comdata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

