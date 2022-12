Reddito cittadinanza, Conte: “Percettori additati da Tv e Governo, ma povertà non è una colpa”

(Agenzia Vista) Napoli 2 dicembre 2022 “Oggi sarò a Scampia per incontrare coloro che hanno delle storie da raccontare, i percettori di reddito in particolare. Loro rivendicano dignità sociale, alcune trasmissioni tv si sono concentrati sui casi rari di comportamenti fraudolenti e per effetto del furore ideologico delle forze di maggioranza ma non solo del Governo, sono stati additati al pubblico lubidrio, ma la povertà non è una colpa” Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a Napoli a margine del presidio Cgil-Slc degli ex lavoratori di Comdata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev