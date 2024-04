Fisco e affitti agricoli: fine delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina

In un'epoca di cambiamenti normativi e giurisprudenziali, i proprietari di terreni agricoli si trovano ad affrontare nuove sfide. La recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Tributaria della Puglia ha stabilito che l'affitto di un terreno agricolo acquistato con agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, anche se per periodi brevi o stagionali, entro i cinque anni dall'acquisto, comporta la decadenza da tali benefici. Questa decisione, come riporta Fisco Oggi, enfatizza l'importanza della coltivazione diretta e mette in discussione le strategie a lungo termine dei proprietari terrieri.