Letta, il video messaggio in tre lingue alla stampa estera: «Meloni copia la stregia di Orban»

Il segretario del Pd, Enrico Letta, in un video destinato alla stampa internazionale, «ricorda le pericolose alleanze europee di Giorgia Meloni, i voti contro il Next Generation EU del gruppo della leader di Fratelli d'Italia al Pe e i fallimenti della destra italiana». Lo annuncia il Pd. Letta, nel corso della direzione ha fatto riferimento al «video in 3 lingue di Meloni» rimarcando «in tempi come questo è necessaria la legge della chiarezza». «Quel video è il tentativo di nascondere tante verità», per questo «ho deciso di fare anche io un video in tre lingue» sull'«Ue che noi vogliamo» che «non è rinnegare il nostro passato».