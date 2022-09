Di Maio: «Calenda denigra lavori umili, alle persone dico: "Non ascoltatelo"»

«Io non la prendo come una questione personale, ho fatto il muratore, ho lavorato allo stadio, ma il punto non sono io. Come si permette Calenda di umiliare e di disprezzare i lavori umili. Alle persone dico di non ascoltare Calenda e di essere orgogliosi della propria vita», le parole di Luigi DI Maio a margine di un incontro con i cittadini a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it