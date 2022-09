«L'unico razionamento che voglio fare in questo momento è sulle bollette delle impresaimprese italiane. Pagare alle imprese le bollette italiane per l'80%, altrimenti le imprese, razionamento o no, non riusciranno ad affrontare l'autunno, neanche l'inverno». L'ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di Maio rispondendo alle domande dei giornalisti a margine del suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it