Ciampino, arrivati i primi bimbi palestinesi, Tajani: «Li cureremo qui»

«AIl Governo si è impegnato fortemente abbiamo giovedì scorso concluso la trattativa col governo israeliano in questa complicata operazione voluta dal governo italiano, non è stato facile ma le cose più complicate sono quelle che danno più soddisfazione. Auguriamo buona fortuna a questi bambini e che possano guarire il prima possibile. Non si possono vedere bambini che soffrono, bisogna fare di tutto per alleviare la sofferenza dei civili e lavorare per la pace. Oltre ai feriti di guerra c'era una bambina malata che non poteva essere curata in quella situazione di guerra". Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, all'arrivo a Ciampino dei primi bambini palestinesi feriti (un gruppo di 14) che saranno curati in Italia.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it