Bonelli: «Santanchè indagata per truffa. Cosa altro deve succedere per chiedere passo indietro?»

"Presidente Meloni cosa deve accadere per far fare un passo indietro alla ministra Santanché, accusata di truffa ai danni dell'Inps? Come mai questo silenzio?", le parole di Angelo Bonelli dei Verdi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it