Caro bollette, Tajani: «Per il centrodestra è la priorità. Europa fissi tetto al prezzo del gas»

(Agenzia Vista) Roma 8 ottobre 2022 "La priorità per Forza Italia e per le forze del futuro Governo si chiama caro bollette, dobbiamo fare di tutto perché l’Europa fissi un tetto al prezzo del gas e blocchi la speculazione al mercato di Amsterdam dove si decide il prezzo del gas ". Lo ha dichiarato Antonio Tajani vicepresidente di Forza Italia, a piazza Petra a margine del convegno “Cento anni per la libertà. Il Partito Liberale Italiano tra passato, presente e futuro” a Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev