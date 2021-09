Sul green pass e sui vaccini «so bene che ci sono persone che hanno paura e non sono convinti, non li butto tutti nel mucchio. Dico a Meloni e Salvini di aprir bocca quando si vedono manifestazione no vax- si dux. A quelli del vaccino non gliene frega niente e il mutismo di Salvini e Meloni in questi lunghi mesi fa piuttosto impressione», così Bersani a margine di un evento a Napoli a sostegno della candidatura di Gaetano Manfredi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it