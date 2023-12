Atreju 2023, al via la kermesse FdI: Ciriani, Malan e Donzelli tagliano il nastro

(LaPresse) Ha preso il via la festa di Fratelli d’Italia Atreju in programma fino a domenica 17 a Castel Sant’Angelo, Roma. La kermesse è stata inaugurata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, con il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan e il responsabile dell’organizzazione Giovanni Donzelli, che ha tagliato il nastro tricolore.