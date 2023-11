Violenza donne, 50 atleti a Palazzo Chigi testimonial del 1522, numero anti-stalking

(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2023 Una cinquantina di atleti, da Bebe Vio a Alessio Romagnoli, da Andrea Lo Cicero a Bryan Cristante, da Ivan Zaytsev a Lina Souloukou, da Massimiliano Rosolino a Manuela Di Centa presenti in piazza Colonna di fronte a Palazzo Chigi insieme al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai ministri dello Sport e i Giovani e della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, Andrea Abodi ed Eugenia Roccella per l'accensione della videoinstallazione che proietta sulla facciata principale di Palazzo Chigi uno slogan contro la violenza sulle donne con il numero di emergenza 1522. Immediatamente a seguire, presso la Sala Stampa di Palazzo Chigi i ministri Abodi e Roccella e i testimonial sportivi presenteranno uno spot per la diffusione del numero anti-violenza e stalking 1522. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev