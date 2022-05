Notte bianca della Legalità in Cassazione, Curzio: Confronto con giovani importante

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2022 "L'adolescenza è un'età in cui si è troppo sensibili, questo è un problema, ma è anche una risorsa, colgono cose di cui noi non ci accorgiamo e ci permette di allargare le nostre idee. Per scrivere una buona sentenza l'umanità conta di più della tecnica", le parole di Pietro Curzio, primo presidente della Corte di Cassazione margine dell'evento organizzato dalla Corte di Cassazione per parlare di pace e giustizia nella “Notte Bianca della Pace e la legalità”, evento realizzato in collaborazione con Ministero della Giustizia, Ministero dell’Istruzione e Associazione nazionale magistrati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it