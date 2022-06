«L'esercito ucraino sta facendo di tutto per fermare le azioni aggressive degli occupanti. Per quanto possibile, fin quando ci sono abbastanza armi pesanti, artiglieria moderna. Tutto quello che abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere ai nostri partner», le parole di Zelensky in un video postato sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Zelensky: Russia vuole devastare Donbass, servono armi