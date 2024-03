Zelensky: «Auguri alla Svezia per l'ingresso nella Nato»

EMBED





(Agenzia Vista) Kiev, 07 marzo 2024 "Mi congratulo con ognuno in Svezia e nell'area Euro Atlantica. L'Ucraina ha sepre supportato la Svezia. E il suo obiettivo della Nato. Grazie alla Svezia per il supporto alla nostra Nazione. Ci sarà un giorno la Svezia sarà in grado di congratularsi anche con l'Ucraina per l'adesione all'Alleanza", le parole di Zelensky in un video postato sui social. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev