William e Kate, la BBC li smaschera. La reazione esagerata dopo il documentario

Il documentario "Princes and Press" trasmesso dalla BBC non è piaciuto alla Royal Family: per la prima volta non ha visionato il materiale prima della messa in onda. Tratta della lite tra William e Harry, del presunto bullismo di Meghan verso il personale e della decisione dei Sussex di abbandonare la Firm. I vertici dell’istituzione hanno definito quanto andato in onda basato su “affermazioni esagerate e infondate”. William e Kate, evidentemente i più colpiti dal racconto, hanno avviato una vendetta crudele contro l’emittente nazionale: cosa nascondono? I dubbi degli esperti.

(Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bendsound.com)