Vietnam, pioggia torrenziale ad Hanoi: si "nuota" in strada

Una forte pioggia causata da una depressione tropicale ha colpito il nord e il nord-centro del Vietnam , provocando allagamenti che hanno interrotto il traffico nella capitale, Hanoi. Alcuni distretti della città hanno registrato fino a 250 mm di pioggia giovedì mattina, secondo il centro meteorologico nazionale. Le forti piogge hanno causato allagamenti e sui social sono diversi i video e le foto che raccontano la situazione complicata che stanno vivendo i residenti. La conferenza organizzata da Eurocham è stata ritardata di circa due ore perché i relatori, compreso l'ambasciatore dell'UE in Vietnam, non hanno potuto raggiungere il luogo a causa delle strade allagate. Come riporta Reuters, il Vietnam è soggetto a tempeste distruttive e alluvioni, con 451 persone uccise o disperse lo scorso anno a causa di disastri naturali come alluvioni e frane. Gli allagamenti sono diventati più frequenti a Hanoi a causa delle difficoltà dei sistemi stradali e di drenaggio nell'accomodare una popolazione in rapida crescita.