Video mostra soldati russi saccheggiare case private in Ucraina

La polizia ucraina ha pubblicato un video che mostra come nel marzo 2022, mentre si trovavano nel villaggio di Bohdanivka, militari russi si sarebbero introdotti in case private, saccheggiando le proprietà e portando via oggetti di valore o anche di uso personale.

Secondo la Polizia Nazionale di Kiev durante le indagini, è stato stabilito che: "gli occupanti russi hanno fatto irruzione nelle case e, minacciando di violenza i proprietari, hanno portato via tutto ciò che c'era di valore: elettrodomestici, gadget, gioielli, biancheria intima e articoli per l'igiene. Di norma prendevano denaro, cibo, alcol, profumi. I russi non disdegnavano nemmeno gli spazzolini elettrici. Dopo aver fatto irruzione in una delle case del villaggio, un militare russo ha aperto il fuoco nella stanza e ha picchiato il proprietario della casa con il calcio di una mitragliatrice, quindi ha preso 400 grivne". Alla fine di marzo 2022 secondo la Polizia Nazionale i russi avrebbero portato il bottino nel territorio della Russia.