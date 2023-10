Versailles, nuove allarme bomba: cosa sta succedendo

Un altro allarme bomba in Francia, a Versailles . «Per ragioni di sicurezza, la Reggia di Versailles evacuerà i visitatori e rimarrà chiuso per martedì 17 ottobre» riporta l'account X ufficiale del palazzo. Secondo quanto ricostruito dall'Afp la decisione seguedopo quello di sabato che aveva portato anche in quel caso a una evacuazione. La minaccia odierna è stata diffusa attraverso un messaggio anonimo pubblicato sul sito internet moncommissariat.fr.