Idalia flagella la Florida, almeno due morti a causa dell'uragano

Inondazioni e blackout di massa, già si sposta verso la Georgia

Clearwater (Florida), 30 ago. (askanews) - L'occhio dell'uragano Idalia si sta muovendo verso lo stato americano della Georgia dopo aver toccato terra in Florida, secondo quanto ha dichiarato il Centro nazionale uragani (National Hurricane Center, Nhc) in una nota. Idalia ha raggiunto le coste della Florida come uragano di categoria 3, cioè molto potente, e secondo i media americani ha ucciso almeno due persone, due automobilisti travolti dalla pioggia torrenziale mentre erano su un'autostrada.

Il centro dell'uragano, secondo l'Nhc, si muoverà attraverso la Georgia e raggiungerà la Carolina del Sud nel corso della giornata e la Carolina del Nord domani. "Si prevede che Idalia si sposterà verso est-sudest sull'Atlantico occidentale venerdì", ha aggiunto il comunicato. Oltre 275mila residenti in Florida, secondo i media americani, sono senza elettricità a causa dell'uragano.