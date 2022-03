Ucraina, missile russo colpisce palazzo polizia e università a Kharkiv

Un missile russo ha colpito nella prima mattinata di oggi un palazzo della polizia e un'università a Kharkiv, città dove nella notte sono atterrati paracadutisti russi.

Le immagini che vengono diffuse dal Servizio nazionale per le emergenze ucraino su Twitter mostrano l'edificio colpito, con il tetto ancora in fiamme, e i pompieri in azione. In un video postato sul canale Telegram del consigliere del governo ucraino si vede l'edificio che ai piani più alti è avvolto dalle fiamme: la Bbc, che riporta il video, precisa di non essere stata ancora in grado di verificarne l'autenticità in modo indipendente. Nell'attacco sarebbe stato colpito anche l'edificio del Servizio di sicurezza nazionale.