Attacco a Mosca, il video di un terrorista arrestato in Tagikistan

"I terroristi del Tagikistan arrestati in Russia". Si intitola così il video diffuso su telegram da alcuni canali di informazione russa che mostra un uomo in ginocchio e tremante. Non è possibile al momento verificare la fonte del video. L'Fsb ha affermato tramite l'agenzia Ria Novosti di aver arrestato 11 persone per l'attentato di ieri in nella regione russa di Bryansk (vicino al confine con l'Ucraina).