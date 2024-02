Svezia, incendio in parco divertimenti in costruzione







Un parco acquatico ancora in allestimento è andato a fuoco nella parte ovest della città di Göteborg. Nessun ospite era all’interno al momento dell’incendio e le autorità svedesi hanno riportato che non ci sono stati feriti. Agli abitanti della zona è stato chiesto di restare in casa e chiudere le finestre