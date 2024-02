Sunak e Varadkar a Belfast con i nuovi leader dell'Irlanda del nord

Per premier Gb servizi vengono prima del referendum su riunificazione

Roma, 5 feb. (askanews) - I primi ministri di Regno Unito e Irlanda, Rishi Sunak e Leo Varadkar, hanno incontrato i nuovi leader politici dell'Irlanda del Nord - la First Minister Michelle O'Neill e la sua vice Emma Little-Pengelly, rispettivamente dello Sinn Fein e del Dup - dopo che il governo decentrato della provincia britannica è tornato a funzionare.

"Abbiamo delle relazioni economiche molto strette con la Gran Bretagna, per delle ovvie ragioni - ha affermato Varadkar - il nostro mercato più vicino e uno dei più grandi mercati, e dobbiamo cooperare ancora di più, in particolare nei campi della sicurezza e della migrazione, per esempio, tenendo conto che disponiamo di una zona di viaggio comune".

"Ci saranno dei temi sui quali non saremo d'accordo, ma il fatto che il Windsor Framework esista, che le relazioni commerciali attorno alla Brexit siano regolate e le istituzioni siano di nuovo operative, è davvero un punto positivo, penso, per le relazioni tra il Regno Unito e l'Irlanda".

Durante una visita in una scuola locale, Sunak ha definito un "giorno storico" per il Paese la fine del blocco politico nella provincia britannica e sull'eventuale referendum per la riunificazione dell'Irlanda entro 10 anni, come promesso dalla First Minister O'Neill, ha detto:

"Il nostro nuovo accordo dà loro più fondi e più poteri mai avuti prima, affinché possano soddisfare le famiglie e le aziende in tutta l'Irlanda del Nord. Questa è la priorità ora, non una modifica costituzionale, è fornire giorno dopo giorno servizi che interessano alla gente".