Stati Uniti, milioni di grilli mormoni invadono città nel Nevada

Milioni di locuste mormoni hanno invaso una cittadina dello Stato americano del Nevada, ricoprendo case e strade e rendendo difficile persino il raggiungimento di un ospedale. Il fenomeno, che secondo gli esperti non e affatto insolito, si protrae da giorni e sta sconcertando i 20.600 abitanti di Elko. «Ci sentiamo come se fossimo invasi», ha dichiarato alla Cbs la residente Colette Reynolds. «Quando siamo in casa, e come se piovesse». «L’intera strada striscia ed e inquietante. E cosi disgustoso», ha detto un’altra residente, Stephanie Garrett. Gli insetti hanno persino reso difficile l’accesso al pronto soccorso. «Solo per portare i pazienti all’ospedale, abbiamo dovuto inviare persone fuori con soffiatori di foglie e scope», ha detto Steve Burrows, del Northeastern Nevada Regional Hospital, all’emittente locale Ksl Tv. «A un certo punto, abbiamo persino dovuto trasformare un trattore in uno spazzaneve per spingere i mucchi di cavallette».

Jeff Knight, entomologo del Dipartimento dell’Agricoltura del Nevada, ha dichiarato che questi sciami di cavallette non sono insoliti nella regione, ma semplicemente piu visibili quando le aree selvagge vengono occupate dall’uomo. Per la costernazione dei residenti di Elko, ci sono poche opzioni per sbarazzarsi di uno sciame del genere. «C’e l’opzione dei pesticidi, se la gente vuole essere coinvolta e c’e l’opzione di tollerare (il passaggio degli insetti, ndr), e probabilmente finiranno per andarsene», ha spiegato Jeff Knight sulla CBS.