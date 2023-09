Stati Uniti, l'incredibile evasione del detenuto ripresa dalle telecamere

Danelo Cavalcante, condannato per omicidio ed evaso dal carcere della Contea di Chester in Pennsylvania, è ancora ricercato. Le immagini dell'evasione hanno fatto il giro del mondo e il video ha mostrato come l'uomo sia riuscito a scappare. Le autorità stanno intensificando la ricerca,. Il fuggitivo è stato avvistato diverse volte nell'ultima settimana, anche all'interno di una casa. Le autorità lo considerano "armato e pericoloso" e stanno chiedendo ai residenti di tenere porte e auto chiuse a chiave.