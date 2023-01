Sparatoria in California, il killer trovato morto suicida

E' stato trovato morto suicida, dopo uno scontro con la polizia, un uomo di 72 anni ritenuto responsabile della sparatoria sabato notte a Monterey Park, in California. Sarebbe stato lui, secondo gli agenti, ad aver aperto il fuoco in uno studio di danza, uccidendo 10 persone e ferendone altre 10, mentre la grande comunità asiatico-americana della città stava celebrando l'inizio del capodanno lunare.

L'uomo è stato identificato come Huu Can Tran, è stato trovato morto domenica pomeriggio all'interno di un furgone a Torrance, in California.

"Il sospetto ha riportato una ferita da arma da fuoco autoinflitta ed è stato dichiarato morto sul posto" ha detto lo sceriffo della contea di Los Angeles Robert Luna.

Secondo alcune testimonianze Tran un tempo era una presenza regolare nella sala da ballo, dove aveva persino incontrato la sua ex moglie, ma non è chiaro se fosse ancora un frequentatore del locale.

Si ritiene che Tran sia anche l'uomo che è stato disarmato da un gruppo di persone in una scuola di danza ad Alhambra, in California, poco dopo la sparatoria nella vicina Monterey Park.

"Posso confermare che non ci sono sospetti in sospeso per la sparatoria di massa avvenuta nella città di Monterey Park" ha aggiunto lo sceriffo spiegando che le prove trovate nel furgone hanno collegato Tran sia alla scena di Alhambra che a quella di Monterey Park.