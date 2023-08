Spagna, sequestrate 9,5 tonnellate di cocaina in un container di banane

Il più grande sequestro di cocaina nella storia della Spagna, il quinto in Europa. La Polizia Nazionale e l'Agenzia delle Entrate hanno intercettato nel Porto di Algeciras una partita di 9.436 chilogrammi a un'organizzazione criminale che aveva nascosto il materiale stupefacente in un container carico di banane destinato a una trentina di distributori in tutta Europa. L'operazione congiunta denominata "Operazione Nano", guidata dall'Udyco centrale con il sostegno della Procura Antidroga, è ancora in corso - al momento senza arresti - mentre si cerca di risalire alla radice dell'azienda responsabile dell'invio della droga dall'America del Sud all'Europa. Il sequestro è avvenuto nel porto di Algesiras (Cadice) nel sud della Spagna. Le 9,5 tonnellate di cocaina,con marchi famosi ma anche con la svastica simbolo nazista, erano occultati in un container frigo con un carico di 1.080 casse di banane, spedito dall'Ecuador e diretto in Portogallo , con scalo ad Algesirasò. Il primo strato era coperto da merce legale, ma dal secondo livello ogni scatola conteneva appena 15 chilogrammi di banane che nascondevano centinaia "panetti" di cocaina, ciascuno identificato con i loghi dei loro distributori (criptati con marchi famosi).