Spagna, deputato della destra Vox: «Sanchez è come Hitler». Bufera in Aula

Il premier spagnolo Pedro Sánchez come «il fuhrer» e il ministro della Presidenza Félix Bolanos come «Goebbels»: è il paragone fatto in Parlamento da un deputato della formazione di estrema destra Vox, José Mara Sánchez. «Lei è un propagandista che fa sembrare solo un innocente apprendista il dottor Goebbels», ha detto il parlamentare di Vox attaccando Bolanos, «ed è al servizio di un individuo che, mantenendo il paragone, potremmo dire che è come il fuhrer». Parole che hanno suscitato accese proteste di Bolanos stesso. «Sono paragoni inaccettabili», ha affermato poco dopo il ministro della Presidenza, «chiedo le sue scuse». Inquadrato in immagini trasmesse dal canale ufficiale del Congresso dei deputati, José Mara Sánchez ha risposto con chiari gesti indicanti una risposta negativa rispetto alla richiesta di Bolanos