Sono vivi i 40 lavoratori bloccati in un tunnel in India

Ha dell'incredibile la storia di un gruppo di minatori nel nord dell'India. I soccorritori sono riusciti a mettersi in contatto con 40 lavoratori intrappolati da oltre 24 ore dopo il crollo del tunnel stradale che stavano costruendo. "Tutti i 40 lavoratori intrappolati all'interno del tunnel sono al sicuro", ha detto all'AFP Karamveer Singh Bhandari, un comandante senior della National Disaster Response Force, dal sito nello stato himalayano dell'Uttarakhand. "Abbiamo inviato loro acqua e cibo."

Il crollo è avvenuto domenica mattina presto. Le squadre di soccorso hanno utilizzato escavatori per rimuovere cumuli di detriti nel disperato tentativo di raggiungere i 40 uomini e pompato e sempre attraverso un tubo mandato anche del cibo e acqua. Il contatto iniziale è avvenuto tramite una nota su un pezzo di carta, ma in seguito i soccorritori sono riusciti a connettersi tramite radiotelefoni. Ora si continua a lavorare per portarli fuori in sicurezza.