San Pietroburgo, blogger ucciso: la confessione di Daria Trepova

Il ministero degli Interni russo ha diffuso un video in cui la 26enne Daria Trepova confessa di essere la responsabile dell'attentato avvenuto ieri in un bar di San Pietroburgo. Attacco nel quale è morto il blogger nazionalista russo Vladlen Tatarsky. "Ho portato una statuetta lì dentro, che è esplosa", ha detto la donna. Poi, quando le è stato chiesto perché fosse stata arrestata, ha risposto: "Direi, per essere stata sulla scena dell'omicidio di Vladlen Tatarsky". In seguito Trepova si è rifiutata di dire chi le ha procurato la statuetta imbottita di esplosivo. "Posso parlartene piu' tardi", ha aggiunto. (LaPresse)