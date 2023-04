Francia, scontri per la riforma delle pensioni: a Rennes dato alle fiamme il commissariato di polizia

La Francia torna in piazza contro la riforma delle pensioni. A Parigi hanno protestato in 400mila secondo il sindacato Cgt, mentre la prefettura riduce il numero a 42mila persone. Nella capitale francese i manifestanti hanno anche brevemente occupato la sede del marchio del lusso Lvmh. Manifestazioni di protesta si sono svolte in diverse città fra cui Marsiglia, Nantes e Rennes.

A Parigi vi sono stati momenti di tensione a piazza della Bastiglia, riferiscono i media. La prefettura ha annunciato 25 arresti nella capitale, segnalando la presenza di «un migliaio di elementi radicali» alla testa del corteo. All'inizio della protesta un gruppo di 400 scioperanti delle ferrovie ha brevemente occupato la sede del marchio Lvhm sugli Champs Elysees, ma senza entrare nell'adiacente boutique di Vuitton. Diversi manifestanti hanno incollato all'interno della hall adesivi con gli slogan della protesta.