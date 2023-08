Ragazzo di 25 anni disperso nell'Oceano ritrovato dopo 35 ore: il video dei soccorsi

(LaPresse) Charles Gregory, 25 anni, ha trascorso 35 ore in mare prima di essere soccorso. Il giovane si era perso nell'Oceano Atlantico, a 12 miglia dalle coste della Florida (Stati Uniti), dopo essere uscito in barca per una battuta di pesca mattutina. Un equipaggio di ricerca, a bordo di un aereo, lo ha individuato e ha allertato subito i soccorsi via mare. Il ragazzo è stato trovato sopra un barchino sommerso dall'acqua con indosso solo un costume da bagno. Il padre, Raymond Gregory, - che ne aveva denunciato la scomparsa - ha raccontato che il figlio aveva perso il giubbotto di salvataggio e il cellulare, aveva visto degli squali ed era stato punto dalle meduse. "Era spaventato a morte. Ha detto di aver avuto più conversazioni con Dio in quelle 30 ore che in tutta la sua vita", ha aggiunto. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE