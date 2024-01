New York, torna la neve dopo 701 giorni a Central Park

Neve a New York

La neve ha ricoperto New York City nella tarda serata di lunedì, lasciando strade e marciapiedi ghiacciati per tutta la mattinata. Central Park ha registrato un accumulo di neve di quasi 3 centimetri interrompendo la striscia di 701 giorni senza neve della città e stabilendo un nuovo record. Central Park sembrava vivere un paesaggio invernale da fiaba ma con l'aumento del traffico, lo strato di neve pulita si è trasformato rapidamente in una melma nevosa.Milioni di americani si sono svegliati martedì con neve, pioggia gelata e temperature gelide, dopo un'onda di freddo artico ha colpito gran parte degli Stati Uniti, ponendo fine a una "siccità di neve" di quasi due anni a New York City e mettendo gran parte dell'Ovest in una profonda gelata. A Central Park di Manhattan festa tra i residenti, soprattutto tra i più piccoli, che si sono goduti il manto nevoso "più abbondante" rispetto al resto della città. Nel cuore verde della Grande Mela, la neve ha raggiunto i 3,6 centimetri