Maxi nevicata in Arabia Saudita: migliaia di persone sulle montagne

Una maxinevicata ha imbiancato l' Arabia Saudita a capodanno. Migliaia di persone hanno raggiunto la regione di Tabuk per ammirare lo spettacolo e le foto e i video sono diventati immediatamente virali sui social. La neve sulla montagna Jabal Al-Lawz è attesa con trepidazione ogni anno ma a colpire in questo caso è stata l'intensità del fenomeno che, secondo le previsioni, continuerà fino a domenica come riporta il canale Al-Ekhbariya che sottolinea l'eco che le immagini hanno avuto in tutto il mondo. Jabal Al-Lawz fa parte di una catena montuosa nel nord-ovest dell' Arabia Saudita vicino al confine giordano.