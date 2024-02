Nairobi, esplode camion carico di gas: almeno 3 morti, quasi 300 feriti

Carcasse di camion e capannoni inceneriti. È lo scenario dopo l'enorme incendio causato dall'esplosione di un camion carico di gas a Nairobi, in Kenya. Secondo la Bbc ci sono almeno 3 morti e quasi 300 feriti, trasportati d'urgenza nei vari ospedali della capitale. Il bilancio potrebbe salire. "Un'esplosione simile a un terremoto, l'hanno definita i soccorritori, "un "inferno di fuoco", come si vede nelle immagini dei vigili del fuoco che cercano di combattere le fiamme. Danneggiati veicoli, attività commerciali, tra cui molte piccole e medie imprese, diverse abitazioni residenziali nel quartiere. L'area è stata isolata e sono in corso indagini sulle cause. Il governo ha inizialmente dichiarato che l'esplosione è avvenuta in un impianto di gas dove gli operai stavano ricaricando delle bombole, poi ha chiarito che un camion è esploso nel parcheggio.