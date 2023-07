Londra, Kevin Spacey arriva in tribunale

Entra nel vivo il processo davanti alla giustizia britannica che vede imputato Kevin Spacey in relazione a una serie di presunte molestie e abusi sessuali gay risalenti a un periodo compreso fra il 2001 e il 2013. Accuse (rispetto alle quali la star hollywoodiana si proclama innocente) denunciate a distanza di anni sull'onda dell'esplosione del movimento #MeToo; e in parallelo con vicende giudiziarie analoghe emerse in patria, negli Usa, dai cui primi processi Spacey è uscito peraltro assolto. Oggi il premio Oscar si è presentato alla Southwark Crown Court di Londra per un'altra udienza.