La Sirenetta di Copenaghen imbrattata con i colori bandiera russa

La Sirenetta di Copenaghen, in Danimarca è stata imbrattata alla base con i colori della bandiera russa. Le squadre di pulizia locali sono arrivate al porto della capitale danese per ripulire la statua simbolo del Paese ed eroina del narratore Hans Christian Andersen. Non è la prima volta che la Sirenetta viene vandalizzata: la sua testa fu rubata nel 1964 e 1998 e un suo braccio fu portato via nel 1984.

La polizia danese ha annunciato di aver aperto un'inchiesta, senza accennare ad alcun indizio sull'origine di questo apparente segno di appoggio a Mosca nel bel mezzo della guerra in Ucraina.