Indonesia, protesta operai dopo esplosione in fabbrica di nickel

Centinaia di lavoratori indonesiani hanno protestato per migliori norme di sicurezza sul lavoro a seguito di un'esplosione in una fabbrica di lavorazione del nickel che ha causato la morte di 18 persone e il ferimento di molte altre. Circa 300 lavoratori si sono uniti alla protesta, chiedendo alle aziende di rispettare la legge sulla salute e sicurezza sul lavoro e minacciando uno sciopero entro tre giorni se la richiesta non sarà stata soddisfatta. I lavoratori hanno presentato una lista di 23 richieste alla direzione, riporta Al-Jazeera, tra cui una migliore manutenzione degli impianti, miglioramenti alle cliniche mediche per affrontare le emergenze e l'obbligo per i lavoratori cinesi di imparare la lingua indonesiana.