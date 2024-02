Incendio Valencia, 4 morti e 20 dispersi nel rogo di un condominio

14 i feriti per ustioni o intossicati dal fumo

Un devastante incendio si è scatenato dall'ottavo piano di un edificio di 14 piani nel quartiere Campanara, a Valencia . Le fiamme si sono propagate rapidamente anche alla torre adiacente di un complesso residenziale che ospita circa 350 persone in 140 appartamenti. Al momento, si contano 4 vittime accertate e almeno 20 dispersi. L'incendio ha evidenziato gravi lacune nella sicurezza degli edifici, in particolare l'uso di poliuretano come materiale isolante, altamente infiammabile, che ha contribuito alla veloce espansione delle fiamme.Secondo gli esperti, l'incendio stabilirà «un prima e un dopo» in Spagna, dove fino ad ora non si era verificato alcun episodio di tali drammatiche proporzioni. Dopo l'incendio del grattacielo Grenfell di Londra nel 2017, che provocò decine di vittime, alcuni Paesi, fra i quali appunto la Gran Bretagna, hanno vietato il poliuretano nelle costruzioni delle facciate, ma non la Spagna dove, soprattutto durante il boom immobiliare del decennio 2000- 2009, data a cui risale l'edificazione delle due torri di Valencia, sarebbe stato largamente impiegato